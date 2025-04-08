Netanyahu'dan dikkat çeken Türkiye açıklaması

İHA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, video mesaj yayınladı..

Netanyahu video mesajında, Türkiye ve İran'a ilişkin açıklamalarda bulunarak ABD ziyaretine de değindi.

Türkiye'nin Suriye'de askeri üsler kurmak istediğini iddia eden ve buna karşı çıktıklarını belirten Netanyahu, gerektiğinde Trump'tan da yardım isteyeceğini bildirdi.

TÜRKİYE'NİN SURİYE'DE ASKERİ ÜSLER KURMAK İSTEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Suriye'deki gelişmelere de değinen Netanyahu, Türkiye'nin Suriye'de askeri üsler kurmak istediğini ve bunun "İsrail için bir tehlike oluşturduğunu" iddia ederek, "Buna karşı çıkıyoruz ve engellemek için çalışıyoruz. Dostum Trump'a da, 'Gerekirse yardımınızı isteyeceğiz' dedim" dedi.

İRAN'IN NÜKLEER TESİSLERİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yayınladığı video mesaj ile ABD ile İran arasında yapılacak bir anlaşmanın ancak İran'ın nükleer tesislerinin imha edilmesi durumunda işe yarayacağını savundu.

Netanyahu, Trump ile "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmayacağı" konusunda anlaştıklarını belirtti.

"TESİSLERİ HAVAYA UÇURUP TÜM EKİPMANLARI SÖKMELİYİZ"

Ancak bu hedefe diplomasiyle ulaşılabilmesi için 2003'te Libya'nın nükleer silahsızlanmasına benzer bir süreç gerektiğini vurgulayan Netanyahu, "ABD denetiminde tesisleri havaya uçurup tüm ekipmanları sökmeliyiz. Bu iyi bir çözüm. Aksi takdirde askeri seçenek masada" ifadelerini kullandı. Netanyahu, Trump ile bu ihtimali uzun uzadıya ele aldıklarını belirtti.

ABD ZİYARETİ

ABD ziyaretini "çok iyi ve samimi" olarak nitelendiren Netanyahu, ziyaretle ilgili ilerleyen günlerde daha fazla detay paylaşılacağını açıkladı.