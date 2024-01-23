Netanyahu'dan Gazze açıklaması: Savaşın 3'üncü aşaması 6 ay sürecek İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara ilişkin yaptığı bilgilendirmede, Gazze'deki savaşın 3'üncü aşamasının yaklaşık 6 ay süreceğini söyledi.

AA

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Son durumu değerlendirdi

İsrail Devlet Televizyonu KAN’ın haberine göre, Netanyahu, hükümetindeki bakanlarla yaptığı toplantıda, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılara ilişkin bilgilendirmede bulundu.

"Savaşın 3'üncü aşaması 6 ay sürecek"

"İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde başlayan savaşın üçüncü aşamasını bitirmesi altı ay sürecek." diyen Netanyahu, "Daha önce söylediğimiz gibi, hava (saldırıları) kısmı 3 hafta sürecek dedik, öyle de oldu. Kara manevralarından oluşan ikinci kısmın 3 ay süreceğini söylemiştik, öyle de oldu. Şimdi, üçüncü kısmın, ‘kontrol ve arıtmanın’ 6 ay süreceğini söylüyoruz." ifadesini kullandı.

KAN’ın haberinde, İsrail ordusunun, “yedek askerleri terhis ederek, yenileme ve odaklanmış bir şekilde savaşa hazırlamak için birliklerini düzenli bir şekilde geri çekerek Gazze’deki asker sayısını azalttığı” belirtildi.

Güvenlik bölgesi oluşturulacak

Haberde, "3. aşama kapsamında Gazze’de kara saldırılarının bitirilmesinin, birliklerin azaltılmasının, yedek askerlerin terhis edilmesinin ve hedefli saldırılara geçilmesinin beklendiği" ifade edildi.

Üçüncü aşamada, Gazze Şeridi’nde bir güvenlik bölgesinin oluşturulmasının öngörüldüğü haberde aktarıldı.

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 8 Ocak’ta The Wall Street Journal (WSJ) gazetesine yaptığı açıklamada, ülkesinin Gazze’de “savaşın yoğun manevra aşamasından”, “farklı türdeki özel operasyonlara” doğru geçiş yapacağını belirterek, sonraki aşamanın daha uzun süreceğini savunmuştu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)