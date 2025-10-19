Netanyahu'dan, Gazze'ye 'sert müdahalede bulunulması' talimatı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail, Gazze anlaşmasını ihlal etti...

Hamas'ın Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta ordu unsurlarını hedef aldığını iddia eden İsrail, bugün çeşitli bölgelere hava saldırıları düzenledi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve güvenlik yetkilileriyle istişarelerde bulunduğu aktarıldı.

SERT MÜDAHALE TALİMATI

Yapılan istişarelerin ardından Netanyahu'nun, Gazze Şeridi'ne yönelik sert müdahalede bulunulması talimatı verdiği kaydedildi.

"GERGİNLİK TIRMANACAK"

İsrail devlet televizyonu KAN'ın güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde de Gazze'ye yeni saldırılar düzenleneceği belirtildi.

İsrailli yetkili, "Gazze'deki saldırıların hızını artırmaya hazırlanıyoruz. Gerginlik tırmanacak." ifadelerini kullandı.

KASSAM TUGAYLARI ATEŞKESE BAĞLI OLDUKLARINI DUYURMUŞTU

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları ise yaptığı açıklamada, ateşkese bağlı olduklarını ve Refah'taki olaylarla bir ilgilerinin bulunmadığını duyurmuştu.