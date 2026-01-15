WP: İsrail ve İran, Rusya aracılığıyla, ilk saldırıyı yapmamakta anlaştı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İran ile İsrail, 6 ay önce 12 Gün Savaşı'nda karşı karşıya gelmişti.

Ülke genelinde rejim karşıtı protestolarla çalkalanan İran'a ABD'nin tehditleri yeni bir savaşın yolda olup olmadığını sorgulatırken basına çarpıcı bir iddia yansıdı.

İRAN SALDIRMADIĞI SÜRECE İSRAİL DE SALDIRMAYACAK

Washington Post (WP) gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi yetkililere dayandırdığı haberine göre, İran'da Aralık 2025'in sonlarında başlayan protestolardan birkaç gün önce, İsrail yetkilileri Rusya aracılığıyla İran yönetimine bir mesaj gönderdi.

Mesajda, İsrail'e yönelik bir saldırı başlatmadığı sürece, İran'a saldırı düzenlenmeyeceği bildirildi. Buna karşılık İran da ilk saldırıyı yapmayacağını iletti.

İSRAİL SALDIRILARIN ÖNCÜSÜ OLMAK İSTEMİYOR

Yetkililere göre İsrail, İran'la gerilimin tırmanmasına yol açacak ya da İran'a yönelik yeni saldırıların öncüsü olduğu izlenimini vermekten kaçınmak istiyor.

Konu hakkında bilgi sahibi iki yetkili, İranlı yetkililerin İsrail'in girişimine olumlu yanıt verdiğini ancak İsrail'e temkinli yaklaştıklarını belirtti.

İRAN, ABD SALDIRISI RİSKİ GÖRÜYOR

Yetkililere göre İran, İsrail'in müttefiki ABD'nin saldırı düzenleme ihtimalinin devam etmesinden endişe duyuyor.

PROTESTOLAR İSRAİL'İN FİKRİNİ DEĞİŞTİREBİLİR

Öte yandan, İran'da başlayan gösterilerin İsrail ve İran'ın hesaplarını nasıl etkilediği ve iki ülkenin bu mutabakata bağlı kalıp kalmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

İsrailli yetkililerin, İran'a verdikleri güvencelerden geri adım atarak ABD öncülüğündeki bir saldırıya katılıp katılmayacakları da netlik kazanmış değil.

İRAN'DAKİ PROTESTOLAR

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi, internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 2 bin 615 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 bin 470 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.