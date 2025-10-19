İsrail savaş uçakları Refah'ı vurdu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

İsrail ile Hamas, Mısır'da ateşkes masasına oturdu.

Türkiye'nin öncülüğünde gerçekleşen ateşkese sadık kalmayan İsrail, bugün savaş uçaklarıyla saldırı düzenledi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonunun bildirdiğine göre, İsrail ordusu Gazze'ye yaptığı saldırı ile ateşkesi bozacak bir hamle yaptı.

Ynet News'e göre İsrail Hava Kuvvetleri Refah bölgesinde hava saldırıları düzenledi.

REFAH SAHİL ŞERİDİ ATEŞ ALTINDA

Filistinli kaynaklar, saldırının ardından İsrail Donanması gemilerinin de Refah sahil şeridine yoğun ateş açtığını bildirdi.

İSRAİL SALDIRILARI SÜRÜDÜYOR

ABD dün Hamas'ın İsrail ile olan ateşkes anlaşmasını yakında ihlal edeceğini iddia etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Gazze ateşkes anlaşmasını garanti eden ülkelere, “Hamas'ın Gazze halkına karşı ateşkes ihlali yapacağını” söyledi.

ABD, ülkelere elindeki “güvenilir raporlar” hakkında bilgi verdi.

"CİDDİ BİR İHLAL"

Bakanlık yaptığı açıklamada, Filistinli sivillere yönelik planlı bir saldırı gerçekleştirileceğini iddia etti, "Bu saldırı ateşkes anlaşmasının doğrudan ve ciddi bir ihlali olacaktır” dedi.

"TEMELSİZ İDDİALAR..."

Hamas iddiaları yalanladı ve şu açıklamayı yaptı:

“Bu temelsiz iddialar, İsrail'in yanıltıcı propagandasıyla tamamen uyumludur ve işgalin halkımıza karşı sürdürdüğü suçları ve organize saldırıları örtbas etmektedir.”

İSRAİL ATEŞKESİ 47 KEZ İHLAL ETTİ, 38 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ

İsrail, 10 Ekim'de ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girmesinden bu yana ateşkesi defalarca ihlal etti.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'ne göre ateşkesi en az 47 defa ihlal eden İsrail ordusu, bu saldırılarda en az 38 Filistinli'yi öldürdü, 143 kişiyi yaraladı.

Medya Ofisi, "Sivillere doğrudan ateş açma, bombalama ve pek çok kişiyi alıkoyma" şeklinde gerçekleşen ihlallerle İsrail'in, ateşkesi ve uluslararası insancıl hukuku ihlal ettiğini bildirdi.

Bu ihlallerde yerleşim yerlerinin dışına konuşlandırılmış askeri araçlar, tanklar, sensörler ve uzaktan kumandalarla donatılmış vinçler ve insansız hava araçlarının kullanıldığı dile getirildi.

İKİ REHİNE CENAZESİ DAHA TESLİM EDİLDİ

Öte yandan İsrail ordusu, iki rehinenin cansız bedenini daha Kızılhaç'tan aldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, rehinelerin cesedinin kimlik tespiti için adli tıp kurumuna götürüleceği, sonrasında ise ailelerine haber verileceği aktarıldı.

Böylece Hamas'ın İsrail'e teslim ettiği rehine cenazelerinin sayısı 12'ye çıktı. Hayatını kaybeden 28 rehineden 16'sının cesedi hala Gazze'de bulunuyor.

İsrail ise Gazze'den alıkoyduğu 135 Filistinlinin cenazesini iade etti.