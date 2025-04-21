Netanyahu'dan hükümet karşıtı gösterilere katılanlara yönelik hamle

AA

İsrail İç İstihbarat Servisi Şin-Bet (Şabak) Direktörü Ronen Bar, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya yönelik dikkat çeken bir bilgiyi paylaştı.

Bar, Netanyahu hükümetince görevden alınmasına ilişkin yazılı ifadesini Yüksek Mahkeme'ye sundu.

NETANYAHU'NUN, PROTESTOLARA KATILAN İSİMLERİN BİLGİLERİNİ VERMESİNİ İSTEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Netanyahu'ya bağlı kalma ve herhangi bir yasal kriz durumunda "Yüksek Mahkeme yerine Başbakan'a itaat etme beklentisi" yüzünden görevden alındığını savunan Bar, Netanyahu'nun kendisinden Şin-Bet'in olanaklarını kullanarak hükümet karşıtı gösterilere katılanlar hakkında bilgi toplamasını ve bu protestolara öncülük eden isimlerin bilgilerini vermesini istediğini aktardı.

Şin-Bet Direktörü, Netanyahu hakkındaki yolsuzluk davasında "güvenlik gerekçesiyle" ifade vermesini geciktirecek bir belgeyi imzalamayı reddettiğini kaydetti.

NE OLMUŞTU

Netanyahu, geçen ay Şin-Bet Direktörü Bar ile görüşerek hükümetin kendisini görevden alacağını bildirmiş, kararını zaman içinde büyüyen güvensizlikle gerekçelendirmişti.

İsrail Yüksek Mahkemesi, 8 Nisan'da Bar'ın görevden alınma kararını durdurmuştu.