Netanyahu'dan 'İran'da halk ayaklanmasının peşindeyiz' mesajı

Orta Doğu'daki savaşa dünya kilitlenmiş durumda.

ABD-İsrail, İran arasındaki üçgen Orta Doğu'yu gittikçe ısıtırken, İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD Başkanı Trump ile dün uzun bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

İsrail Başbakanlık Ofisi, Netanyahu'nun son gelişmeler hakkında değerlendirmeler yaptığı bir video mesaj yayımladı.

İran'ın fiilen yöneten kişi olduğunu iddia ettiği İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin öldüğünü savunan Netanyahu, İran'da savaş uçakları ve insansız hava araçlarıyla saldırılar gerçekleştirdiklerini söyledi.

NETANYAHU İRAN'DA HALK AYAKLANMASININ PEŞİNDE

Netanyahu, Tahran yönetimine darbe vurup İran halkına onu devirme şansı verdiklerini, bunun tek seferde ve kolay olmamasına rağmen, ısrarcı olmaları durumunda gerçekleşebileceğini ve İran halkına özgürlük fırsatı sunacaklarını savundu.

TRUMP İLE UZUN GÖRÜŞME YAPTI

"Aynı zamanda, Körfez'deki Amerikalı dostlarımıza da yardım ediyoruz." diyen Netanyahu, dün ABD Başkanı Donald Trump ile uzun bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, iki ülkenin işbirliği içinde hareket ettiğini, Tahran yönetimi üzerinde baskıya neden olan dolaylı ve doğrudan saldırılara yardım edeceklerini kaydetti.

"SÜPRİZLERİM OLACAK" VURGUSU

Netanyahu, daha önce de söylediği "sürprizleri olduğunu ve savaşın taktiklerle kazanılacağını", fakat bunları açıklayamayacağını ileri sürdü.