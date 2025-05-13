Netanyahu'dan işgal açıklaması: İsrail ordusu, tüm gücüyle Gazze'ye girecek

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İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürüyor...

Bu saldırılarda binlerce Filistinli hayatını kaybederken, çok sayıda kişi de yaralandı...

Gazze'ye yönelik saldırılar devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir süredir tartışılan ve geniş tepki çeken Gazze'nin tam kapsamlı işgal planı hakkında açıklamada bulundu.

"SAVAŞI DURDURACAĞIMIZ BİR DURUM YOK"

Netanyahu, ablukanın devam edeceğini vurguladığı açıklamasında, "İsrail ordusu, önümüzdeki günlerde tüm gücüyle Gazze'ye girecek. Gazzelileri alacak ülkeleri bulmaya çalışıyoruz. Gazze'de savaşı durduracağımız bir durum yok." ifadelerine yer verdi.

KABİNE İŞGAL PLANINI ONAYLAMIŞTI

Geçtiğimiz hafta binlerce İsrailli yedek asker cepheye çağrılırken İsrail kabinesi, Gazze'ye yönelik işgalin genişletilmesini içeren planı onaylamıştı.

İsrailli bir yetkiliye göre, onaylanan genişletilmiş saldırı, tüm yerleşim bölgesinin ele geçirilmesiyle sonuçlanabilir.

GAZZE'DE İNSANİ KRİZ BÜYÜYOR

İsrail'in 2 Mart tarihinde Gazze'ye insani yardım girişlerini durdurması ve özellikle nokta saldırılarla sivil altyapıyı ve hastaneleri hedef alması, Gazze'de giderek büyüyen insani bir felakete neden oluyor.