Netanyahu'dan Rothschild'e övgü: Yahudi devletinin kuruluşunu destekledi İsrail Başbakanı Netanyahu, Rothschild hakkında "İsrail halkı, onu sonsuz şükran ve takdirle anacaktır" dedi. Netanyahu, Yahudi devletinin kurulmasına sağlanan katkılara dikkati çekti.

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AA & Ensonhaber

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 87 yaşında ölen Jacob Rothschild ile ilgili düşüncelerini paylaştı.

Netanyahu, Rothschild'i "dünyaca ünlü hayırsever ve İsrail devletinin büyük destekçisi" şeklinde tanımladı.

Rothschild Ailesi'ne "en derin" taziyelerini ilettiğini söyleyen Netanyahu, söz konusu ismin, İsrail devletinin kurulmasına katkı sağladığını ifade etti.

"Yahudi devletinin kuruluşuna elzem katkılarda bulundu"

Netanyahu, X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

Baron Rothschild, 19. yüzyılda gelecekteki Yahudi devletinin kuruluşuna elzem katkılarda bulundu.



20. ve 21. yüzyılda da Lord Jacob Rothschild, bu gururlu geleneği sürdürdü. İsrail halkı, onu sonsuz şükran ve takdirle anacaktır.

İsrail'in kurulması fikrine verilen destek

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, Siyonist hareketin önde gelen figürlerinden Rothschild Ailesi'nin baronu Lord Walter Rothschild'e 2 Kasım 1917'de mektup gönderdi.

Mektupta, Filistin topraklarında İsrail'in kurulması fikri kararlılıkla desteklendi.

Filistinlilerin toprakları ellerinden alındı

Balfour Deklarasyonu olarak kayıtlara geçen mektup, İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

Deklarasyon, Yahudilerin Filistin toprakları üzerinde devlet kurmasının yolunu açtı. Filistinlilerin topraklarının parça parça ellerinden alınarak vatanlarının işgale uğramasının ilk adımını temsil ediyor.

İngilizler tarafından Yahudilere verilen bu söz, Filistin'deki büyük halk kitlelerinin yerlerinden edilmesine neden oldu.