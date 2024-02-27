Jacob Rothschild: İsrail'i biz kurduk Filistinlilerin topraklarının işgaline yol açan Balfour Deklarasyonu, geçtiğimiz günlerde ölen Rothschild tarafından okundu. Rothschild'in yer aldığı video, yeniden gündem oldu.

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AA & Ensonhaber

Rothschild Ailesi'nin önde gelenlerinden Lord Jacob Rothschild'in ölümünün yankıları sürüyor.

Avrupa bankacılık sektörünün en ünlüsü olarak kabul edilen ailenin, siyasi olaylarda da etkili olduğu biliniyor.

Rothschild'in, yaklaşık 200 yıldır Avrupa'nın siyasi ve ekonomik tarihini etkilemekte olduğu belirtiliyor.

Rothschild ve İsrail'in kuruluşuna giden yol

Kökleri İngiltere'ye uzanan Jacob Rothschild'in ölüm haberinin ardından, bugün Filistin topraklarında ölüm saçan İsrail devletinin kuruluş süreci yeniden gündeme geldi.

Eski İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, Siyonist hareketin önde gelen figürlerinden Rothschild Ailesi'nin baronu Lord Walter Rothschild'e 2 Kasım 1917'de mektup gönderdi.

Mektupta, Filistin topraklarında İsrail'in kurulması fikrinin kararlılıkla desteklendiği görülüyor.

Yahudilere Filistin'de yurt tesisi fikrini desteklediler

Geçtiğimiz günlerde 87 yaşındayken ölen ve İsrail'i kendilerinin kurduğunu söyleyen Jacob Rothschild tarafından okunan deklarasyonda çarpıcı ifadeler yer alıyor:

Majestelerinin hükümeti, Yahudilere Filistin'de bir yurt tesisi fikrini hararetle desteklemektedir. Bu maksatla her ne gerekiyorsa yapılacaktır.

Balfour Deklarasyonu olarak biliniyor

Bu mektup, tarihe "Balfour Deklarasyonu" olarak geçti. İsrail devletinin kurulmasına giden süreçte en önemli kilometre taşı olarak görülüyor.

Yahudilerin Filistin toprakları üzerinde bir İsrail devleti kurmasının yolunu açan 67 kelimelik deklarasyon, Filistinlilerin topraklarının parça parça ellerinden alınarak vatanlarının işgale uğramasının ilk adımı oldu.

İngilizlerden Yahudilere devlet sözü

Tarihi Filistin topraklarında İsrail devleti kurulmasının yolunu açan ve İngilizler tarafından Yahudilere verilen bu söz, Filistin'deki büyük halk kitlelerinin yerlerinden edilmesine neden oldu.