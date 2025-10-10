Netanyahu'dan Trump'a ateşkes teşekkürü

Gazze’de ateşkesin sağlanmasının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bugün yaptığı açıklamada ABD Başkanı Donald Trump’a teşekkür ederek Hamas’ın geleceğine ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı.

"TRUMP YOĞUN DİPLOMATİK BASKI UYGULADI"

Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump’a “Hamas’a yoğun diplomatik baskı yaptığı” için teşekkür etti.

Açıklamasında, Trump’ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, danışmanı Jared Kushner, İsrail Stratejik İşler Bakanı Ron Dermer ve müzakere ekibine de teşekkür eden Netanyahu, Trump’ın “İsrail halkına dostluğunu bir kez daha kanıtladığını” söyledi.

"GAZZE SİLAHSIZLANDIRILACAK"

İsrail Başbakanı, ateşkesin ardından Hamas’ın silahsızlandırılacağını ve Gazze’nin askerden arındırılacağını ileri sürdü.

Bu hedefin uzun vadeli olduğunu belirten Netanyahu, “Gazze’nin tamamen silahsızlandırılması sağlanacak.” dedi.

Netanyahu, mevcut ateşkes anlaşmasının daha önce mümkün olduğu yönündeki iddiaları reddederek, “Hamas, biz Gazze Şeridi’nin derinliklerinde kalırken tüm rehinelerimizi serbest bırakmayı asla kabul etmedi.” ifadelerini kullandı.

İsrail’in şu anda tüm enerjisini rehinelerin kurtarılmasına verdiğini söyleyen Netanyahu, “Herkesi mümkün olan en kısa sürede bulmak için çalışıyoruz. Bu, karşılıklı sorumluluğun kutsal bir görevidir.” dedi.

"ZORLUKLAR DEVAM EDİYOR"

Netanyahu, tüm çabalara rağmen sürecin zorlu olduğuna vurgu yaptı:

"Dünya liderliği ve rehineleri geri getirme planı için büyük emek veriyoruz. Ancak önümüzde hâlâ önemli zorluklar var."