Gazze'de ateşkesten detaylar: Türkiye'nin de olduğu ortak komite denetleyecek

İsrail'in 2 yıldır süren soykırımında Gazze'de masumlar hayatını kaybetti.

Uzun zamandır Gazze'de ateşkese yanaşmayan İsrail, dünyadan gelen tepkilere boyun eğdi ve Türkiye'nin de öncülüğünde, Mısır'da Hamas'la masaya oturdu.

Gazze'de ateşkes bugün saat 12:00'de tam anlamıyla yürürlüğe girdi ve anlaşmanın maddeleri de belirlendi.

Gazze'de ateşkes devreye girmeden önce ise İsrail'de kabine toplantısı yapıldı.

Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki hükümet, "Gazze’deki savaşı sona erdirme ve tüm İsrailli esirleri geri getirme anlaşmasını" onayladı.

AŞIRI SAĞCILAR "HAYIR" OYU KULLANDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve damadı Jared Kushner'in de katıldığı toplantıda 5 aşırı sağcı bakan, anlaşmaya "hayır" oyu verdi.

Aşırı sağcı bakanların "hayır" oyuna rağmen Hamas ile varılan Gazze'deki ateşkes anlaşmasının ilk aşaması, Güvenlik Kabinesi'nde kabul edildi.

İsrail resmi yayın kurumu KAN’ın haberine göre, hükümetteki bakanların çoğunluğu anlaşmayı onaylarken Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich dahil 5 bakan karşı oy kullandı.

Karşı oy kullanan tüm bakanların, Ben-Gvir ve Smotrich’in liderliğindeki partilere mensup olduğu aktarıldı.

KISMİ ÇEKİLME BAŞLADI

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nde işgal ettiği bazı bölgelerden kısmi olarak çekilmeye başladığı bildirildi.

İsrail ordusu, Gazze'de işgal edilen bölgelerdeki askerlerinin kısmi çekilmesine dair görüntüleri paylaştı.

Yedioth Ahronoth gazetesinde yayımlanan haberde de İsrail askerlerinin "sarı hat olarak" adlandırılan noktalarda kısmi çekilmesinin, yerel saatle 12.00'de tamamlanmasının beklendiği kaydedildi.

İSRAİLLİ ESİRLER, 13 EKİM PAZARTESİ GÜNÜ SERBEST BIRAKILACAK

Gazze'de ateşkesin kısmi çekilme tamamlandıktan sonra resmi olarak yürürlüğe gireceği aktarılan haberde, İsrailli esirlerin de 13 Ekim Pazartesi günü serbest bırakılmasının beklendiği ifade edildi.

6 MADDEDEN OLUŞAN ANLAŞMA

Türkiye'nin de katılımıyla Gazze'de ateşkesi sağlayan ve yürürlük sürecine ilişkin gelişmelerin izlendiği anlaşmanın ayrıntıları ortaya çıktı.

AA'nın güvenlik kaynaklarından edindiği belge, "Başkan Trump'ın 'Gazze Savaşı'nın Kapsamlı Şekilde Sonlandırılması' Önerisinin Uygulama Adımları" başlığını taşıyor ve 6 maddeden oluşuyor.

Metinde, Türkiye adına Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın imzası yer alıyor.

ANLAŞMANIN TAM METNİ

1. ABD Başkanı Donald Trump, Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona erdiğini ve tarafların bu amaçla gerekli adımları uygulamaya koymayı kabul ettiklerini duyurur.

2. Savaş, İsrail hükümetinin onayıyla derhal sona erecektir. Hava ve topçu bombardımanı ve hedefleme operasyonları dahil olmak üzere tüm askeri operasyonlar askıya alınacaktır. 72 saatlik süre boyunca, İsrail ordusunun çekildiği bölgelerde hava gözetimi askıya alınacaktır.

3. Teklifte belirlenen ve 19 Ocak 2025 tarihli insani yardım anlaşmasına asgari düzeyde uygun olarak insani yardım ve destek malzemelerinin eksiksiz girişine derhal başlanacaktır. İnsani yardım ve destek malzemelerinin uygulanmasına ilişkin adımlar ekte sunulmuştur.

4. İsrail ordusu, ekte sunulan X numaralı haritada mutabık kalınan hatlara çekilecektir. Bu geri çekilme, Başkan Trump'ın açıklamasının ardından ve İsrail hükümetinin onayını takiben 24 saat içinde tamamlanacaktır. Hamas anlaşmayı tam olarak uyguladığı sürece, İsrail ordusu çekildiği bölgelere geri dönmeyecektir.

5. İsrail ordusunun 72 saat içinde çekilmesinin ardından Gazze'de hayatta olan ve ölü tüm İsrailli rehineler serbest bırakılacaktır. (Liste ektedir)

a. İsrail ordusunun çekilme işlemini tamamlamasının ardından Hamas, rehinelerin durumunu araştırmaya başlayacak ve onlara ilişkin tüm bilgileri toplayacaktır. Hamas, elde ettiği bulgulara dair geri bildirimi aşağıda 5.e maddesinde belirtilen bilgi paylaşım mekanizması aracılığıyla sunacaktır. İsrail ise Gazze Şeridi'nden olup İsrail'de tutulan Filistinli mahkumlar ve gözaltındakilere ilişkin bilgileri sağlayacaktır.

b. 72 saat içinde Hamas, Gazze'deki Filistinli grupların elindekiler de dahil olmak üzere, hayattaki rehinelerin tümünü serbest bırakacaktır.

c. 72 saat içinde Hamas, elinde bulunan ve Gazze'deki Filistinli grupların elinde bulunan ölü rehinelerin naaşlarını teslim edecektir.

d. 72 saat içinde Hamas, aşağıdaki (e) paragrafında belirtilen bilgi paylaşım mekanizması aracılığıyla, kalan herhangi bir ölü rehineyle ilgili elde ettiği tüm bilgileri paylaşacaktır. İsrail elinde tuttuğu ölü Gazzelilerin naaşlarıyla ilgili bilgi sağlayacaktır.

e. 72 saatte alınamayan ölü rehineler veya İsrail'in elinde bulunan Gazzelilerin naaşları hakkında bilgi ve istihbarat alışverişinde bulunulması için, arabulucular ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) aracılığıyla iki taraf arasında bir bilgi paylaşım mekanizması kurulacaktır. Mekanizma, tüm rehinelerin naaşlarının tam ve güvenli bir şekilde mezardan çıkarılmasını ve teslim edilmesini sağlayacaktır. Hamas, bu taahhütlerin mümkün olan en kısa sürede yerine getirilmesi için azami çaba gösterecektir.

f. Hamas tüm rehineleri serbest bıraktıkça, İsrail de ekli listelere göre karşılık gelen sayı kadar Filistinli tutukluyu buna paralel olarak serbest bırakacaktır.

g. Rehine ve tutukluların değişimi, arabulucular aracılığıyla ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) gözetiminde, üzerinde mutabık kalınan mekanizma uyarınca gerçekleştirilecektir. Bu süreçte herhangi bir kamu töreni veya medya yayını yapılmayacaktır.

6. Tarafların mutabık kalacağı şekilde, Amerika Birleşik Devletleri, Katar, Mısır, Türkiye ve diğer ülkelerin temsilcilerinden, iki tarafla uygulamayı takip ve koordine edecek bir görev gücü oluşturulacak.