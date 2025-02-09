Netanyahu'nun 'Filistin devleti' açıklaması sonrası Suudi Arabistan'dan açıklama

İHA

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde Gazzelileri bölgeden sürme planlarını açıkladı.

Netanyahu ve Trump'ın planı dünya çapında tepkiyle karşılandı.

"SUUDİLER, SUUDİ ARABİSTAN'DA BİR FİLİSTİN DEVLETİ KURABİLİRLER"

Netanyahu'nun İsrail medyasına verdiği röportajda "Suudiler, Suudi Arabistan'da bir Filistin devleti kurabilirler, orada çok fazla toprakları var" açıklaması ise Riyad'dan tepki aldı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelerde bulunuldu:

Suudi Arabistan Krallığı, Binyamin Netanyahu'nun Filistin halkının topraklarından sürülmesiyle ilgili açıklamalarına karşı kardeş ülkeler tarafından duyurulan kınama, onaylamama ve toptan reddetmeyi takdirle karşılıyor, Arap ve Müslüman ülkelerin Filistin meselesini vurgulayan tutumlarını değerli buluyor.

"AŞIRI VE İŞGALCİ ZİHNİYET GAZZE ŞERİDİ'Nİ TAMAMEN YOK ETTİ"

İsrail'in dikkatleri dağıttığı vurgulanan açıklamada, "Krallık, İsrail işgalinin dikkatleri Gazze'deki Filistinli kardeşlerimize karşı işlediği sürekli suçlardan ve Filistinlilerin maruz kaldıkları etnik temizlikten başka yöne çekmeyi amaçlayan bu tür açıklamalarını kategorik olarak reddettiğini vurgulamaktadır" ifadeleri kullanıldı.

İsrail'i aşırıcı ve işgalci olarak niteleyen bakanlık, şu açıklamalarda bulundu:

Bu zihniyetin Filistin topraklarının kardeş Filistin halkı için ne anlama geldiğini ve bu topraklarla olan duygusal, tarihi ve hukuki bağlarını anlamadığını bildirmektedir. Aşırıcı ve işgalci zihniyetin Gazze Şeridi'ni tamamen yok ettiği, en ufak bir insani duygu veya ahlaki sorumluluk duymadan çoğu çocuk ve kadın 160 binden fazla kişiyi öldürdüğü ve yaraladığı için Filistin halkının yaşamaya hak ettiğini düşünmediğini belirtmektedir.

Filistin halkının kendi toprakları üzerinde hak sahibi olduğu vurgulanan açıklamada, "Filistin halkı, acımasız İsrail işgalinin ne zaman isterse sınır dışı edebileceği davetsiz misafir ya da göçmen değiller" denildi.

NE OLMUŞTU

İsrail Başbakanı Netanyahu, İsrail'in Kanal 14 televizyonuna verdiği röportajda Suudi Arabistan'ın normalleşme için bir Filistin devleti kurulması şartını koşmasıyla ilgili bir soruya cevap vermişti.

Netanyahu, "Suudiler, Suudi Arabistan'da bir Filistin devleti kurabilirler, orada çok fazla toprakları var" ifadelerini kullanmıştı.

Bir Filistin devletinin "İsrail için bir güvenlik tehdidi" olduğunu söyleyen Netanyahu, şöyle konuşmuştu: