Netanyahu'nun Gazze'ye yönelik kararını haftaya ertelediği iddia edildi

Gazze'de ateşkes sağlanması için çalışmalar sürüyor.

İsrail ordusunun bölgeye saldırıları devam ederken uygulanan abluka nedeniyle ciddi bir açlık krizi yaşanıyor.

NETANYAHU KARARINI ERTELEDİ

CNN’in İsrailli kaynaklara dayandırdığı haberine göre, normalde bu hafta Gazze konusunda karar vermesi beklenen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kararını gelecek haftaya erteledi.

Bunun nedeninin Gazze'ye saldırılar konusunda Netanyahu hükümeti içindeki görüş ayrılıkları olduğunu belirten kaynaklar, masada iki seçenek olduğunu aktardı.

BAKANLAR ARASINDA FARKLI FİKİRLER VAR

Bu seçeneklerden birisinin Hamas'ın anlaşmaya yanaşmaması durumunda, Gazze ve diğer şehirlerin kuşatılması iken diğer seçeneğin ise "Gazze'yi almak" olduğunu ileri süren kaynaklar, İsrailli bakanların farklı seçenekleri desteklediğini belirtti.