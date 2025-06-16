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Haber Merkezi

İran-İsrail gerilimi her geçen gün tırmanıyor...

İsrail'in başlattığı ve İran'ın da peşe peşe Tel Aviv'e füze yolladığı saldırılar, dördüncü gününde de devam ediyor.

TAHRAN'DAN BOMBA SESLERİ YÜKSELİYOR

Geçtiğimiz saat diliminde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tepki çeken bir açıklamaya imza attı.

Netanyahu'nun İran'da yaşayanlara seslenerek "Tahran'ı boşaltın, tahliye edin" dedi.

Netanyahu'nun açıklamasının ardından kısa bir süre sonra Tahran'dan patlama sesleri duyulmaya başlandı.

PATLAMA GÖRÜNTÜLERİ KAYDA ALINDI

Öte yandan, peş peşe meydana gelen patlama seslerine ilişkin görüntüler sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılıyor.

İsrail, Tahran'da sivilleri hedef haline getirmiş durumda.

NE OLMUŞTU

Geçtiğimiz saatlerde İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İran'ın başkenti Tahran'da yaşayanlara seslenmiş ve "İsrail hava kuvvetleri, Tahran semalarını kontrol altına aldı. Biz, iki ana hedefimize ulaşmak üzereyiz. Bunlardan birincisi nükleer tehdidi ortadan kaldırmak ve ikincisi de füze tehdidini bertaraf etmek." ifadelerinde bulunmuştu.