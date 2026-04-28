Adana'da baba tartıştığı kızını bıçakla yaraladı

Adana'da baba-kız kavgasında kan aktı..

Saat 19.30 sıralarında Kozan ilçesine bağlı Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen olayda, baba Y.K. ile kızı S.K. arasında henüz bilinmeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

BABA, KIZINI BIÇAKLADI

Tartışmanın büyümesi üzerine baba Y.K., yanında bulunan bıçakla kızına saldırdı. S.K., vücuduna aldığı iki bıçak darbesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı.

TEDAVİ ALTINA ALINDI

Baba olay yerinden kaçarak izini kaybettirirken, ihbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan kadın tedavi altına alındı.

Polis kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.