Domenico Tedesco'nun ayrılığı sonrası Galatasaray'dan gönderme

Galatasaray, Fenerbahçe'nin Domenico Tedesco ile yollarını ayırmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu toplantısından karar çıktı.
Sarı-lacivertliler, Teknik Direktör Domenico Tedesco ve Sportif Direktör Devin Özek ile yolların ayrıldığını açıkladı.
GALATASARAY'DAN PAYLAŞIM GELDİ
Sarı-kırmızılıların hesabında, Okan Buruk paylaşılarak, Fenerbahçe'ye gönderme yapıldı.
"WINNER OKAN BURUK!"
Galatasaray'ın paylaşımında "Seninle birlikte nice başarılara Winner Okan Buruk!" denilerek, başarılı teknik adamın sarı-kırmızılı takımın başında 200 maça çıktığı vurgulandı.
Öte yandan Galatasaray'ın bu paylaşımına kısa sürede sayısız beğeni ve yorum geldi.
DERBİDE 200. MAÇINA ÇIKTI
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 3-0 kazanılan Fenerbahçe derbisiyle sarı-kırmızılı takımın başındaki 200. maçına çıktı.
2022 yılında takımın başına geçen Buruk, sarı-kırmızılıların teknik direktörü olarak 139 Süper Lig, 18 UEFA Şampiyonlar Ligi, 8 Şampiyonlar Ligi elemeleri, 12 UEFA Avrupa Ligi, 19 Ziraat Türkiye Kupası ve 4 TFF Süper Kupa maçına çıktı.