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Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'da

Netanyahu'nun uçağı Yunanistan'da İsrail’e ait üç devlet uçağı, Atina Uluslararası Havalimanı'nda görüntülendi. Bu uçaklardan birisi de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ait.