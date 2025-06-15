DHA
Orta Doğu'da sıcak dakikalar...
Gazze'de masumları öldüren İsrail, şimdi rotasını İran'a çevirdi ve saldırıya başladı.
İran ise gece boyunca Tel Aviv semalarına füze atışı gerçekleştirdi.
İkili saldırının hız kazandığı bölgede, İsrail'e ait bazı uçaklar Yunanistan'da görüldü.
ÜÇ DEVLET UÇAĞI
İsrail'e ait üç devlet uçağının Atina Uluslararası Havalimanı'nda görüntülendiği bildirildi.
BİRİSİ NETANYAHU'YA AİT
İsrail’e ait devlet uçakları, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Atina Uluslararası Havalimanı’nda görüntülendi.
Uçaklardan birinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da kullandığı ‘Wings of Zion’ (Siyon’un Kanatları) olduğu görüldü.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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