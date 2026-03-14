New York Belediye Başkanı Mamdani'den LGBTİQ birimine atama

ABD'de New York Belediyesi'nin ilk Müslüman başkanı...

Zohran Mamdani, göreve geldiği 1 Ocak tarihinden bu yana yürüttüğü faaliyetlerle dikkat çekmeye devam ediyor.

Özellikle son günlerde Ramazan ayı dolayısıyla birçok farklı etkinlikle gündeme gelen Mamdani, bu kez belediyede gerçekleştirilen bir atama ile çok konuşuldu.

LGBTİQ BİRİMİNE ATAMA

Zohran Mamdani, trans aktivist Taylor Brown’u belediyenin LGBTİQ hakları biriminin başına atadı.

Böylelikle Brown, New York Belediyesi’nde görev yapan ilk üst düzey trans yönetici oldu.

"BELEDİYE OFİSİNİ YÖNETECEK İLK TRANS BİREY OLACAK"

Zohran Mamdani, belediye ofisinde yaptığı konuşma ile "Twlor, New York şehri tarihinde bir belediye ofisini yönetecek ilk trans birey olacak." ifadelerine yer verdi.

LGBT'Lİ BİREYLERE DESTEK

Mamdani, göreve gelmeden önce ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin aksine, LGBT bireylere New York'ta "bakım, fırsat ve koruma sağlama" planı olduğunu ve kentin bu kişiler için "sığınak" olması gerektiğini belirtmişti.

İLK MÜSLÜMAN BAŞKAN

Zohran Mamdani, Kasım 2025'teki belediye başkanlığı seçimlerini kazanarak New York'un ilk Müslüman ve ilk Hint kökenli belediye başkanı oldu.

Mamdani, 1 Ocak 2026'da Kur'an-ı Kerim üzerine yemin ederek göreve başlamıştı.