ABD'nin New York kentindeki metro istasyonunda raylara düşen yolcu, polisin dikkati sayesinde saniyelerle ezilmekten kurtarıldı.

ABD'nin New York eyaletinde yaşanan kaza, Perşembe günü öğleden sonra gerçekleşti.

40 yaşında olduğu öğrenilen bir adam, New York metrosunun The East Harlem durağındaki raylara düştü.

Polisler kurtarmak için zamanla yarıştı

O sırada metronun güneye giden platformunda devriye gezen 2 polis adamı kurtarmak için harekete geçti.

The East Harlem istasyonu platformlarını birbirine bağlayan asma köprüye sahip olmadığı için polisler bulunduğu yerden merdivenleri çıkarak caddeye çıktılar ve karşı yola geçerek yeniden aşağı indiler.

New York metrosunda raylara düşen yolcu son anda kurtarıldı - VİDEO

Vücut kamerasından kurtarma anı

New York Şehri Polis Departmanı'nın (NYPD) paylaştığı vücut kamerası görüntülerinde polislerin hızla koşarak acil durum kapısından içeri girdiği görülüyor.

Polisler olay yerine ulaştığında yolculardan birinin raylara inmiş adama yardım etmeye çalıştığı görülüyor.

Tren gelmeden 4 saniye önce raylardan çıkardılar

İki polis rayların üzerine inerek yaralı adamı kollarından ve bacakların tutarak platform üzerine taşıyor.

Polisler trenin gelmesinin an meselesi olduğunu bildikleri için hızla yukarı çıkmaya çalışıyor. Biri platforma tek seferde çıkarken diğeri bunu başaramıyor.

Neyse ki arkadaşı ve yolcuların yardımı ile o da kendini yukarı çekiyor ve tam 4 saniye sonra treninin tünelden çıktığı görülüyor.

NYPD Komiseri Keechant Sewell olaya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Kahramanlarımızın cesareti beni her zaman şaşırtmıştır. Cesaret onlar için alışkanlık haline gelmiş" ifadelerini kullanırken, raylara düşen 40 yaşındaki adamın kolundan ve sırtından yaralandığı öğrenildi.

Durumu iyi olan adam götürüldüğü hastanede tedavi altına alındı. Adamın raylara nasıl düştüğü bilinmese de polis bunun bir kaza olduğunu duyurdu.

Olayda başka yaralanan olmadığı öğrenildi.