New York polisi duyurdu: Times Meydanı'na alkol girişi yasaklandı

AA

Tüm dünyada yeni yıla girecek olamının heyecanı yaşanırken, ABD'de de yeni yıla girmeye hazırlanıyor.

ABD'de yılbaşı kutlamalarının en popüler yeri New York Times Meydanı'nda yeni yıl kutlamaları için hazırlık sürerken, New York polisi, yılbaşı gecesi için alınan ilave önlemleri duyurdu.

Bu kapsamda New York polisi tarafından yazılı açıklama paylaşıldı.

ALKOL ALINMAYACAK

Açıklamada, yeni yıl kutlamalarının yapılacağı Times Meydanı'na, alkol, şemsiye, battaniye, sırt çantası, büyük paketler ve katlanır sandalyelerin alınmayacağı bildirildi.

YASAKLAR KATI BİR ŞEKİLDE UYGULANACAK

Üniformalı polislerin yanı sıra sivil polislerin de devriye gezeceği aktarılan açıklamada, bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

New York Belediye Başkanı Eric Adams da alınan önlemlere ilişkin yaptığı açıklamada, yasakların katı bir şekilde uygulanacağı uyarısında bulundu.