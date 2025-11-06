New York Times'tan Türkiye analizi: Erdoğan vazgeçilmez bir aktör

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dünyanın gözü Türkiye'de...

ABD’nin önde gelen gazetelerinden New York Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemde izlediği dış politikayı mercek altına alan "Vazgeçilmez Erdoğan" başlıklı çarpıcı bir analiz yayınladı.

"KÜRESEL DENGELERDE TÜRKİYE’NİN ETKİSİ ARTIYOR"

Analizde, Erdoğan’ın uluslararası alanda kurduğu stratejik ilişkiler sayesinde hem ekonomik hem de diplomatik gücünü artırdığı, bunun da Türkiye’nin küresel dengelerdeki rolünü daha da güçlendirdiği vurgulandı.

Gazete, geçtiğimiz eylül ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Beyaz Saray’da ABD Başkanı Donald Trump ile verdiği samimi pozlara dikkat çekerek, Washington-Ankara hattında ilişkilerin ilerlediğini ifade etti.

New York Times’a göre ABD’de atılan adımlar, Erdoğan açısından 'siyasi olarak fazlasıyla kazançlı' oldu.

Analizde, Batı ile kurulan bu yeni dengenin Ankara’ya ekonomik nefes aldırdığı kaydedildi.

"YENİ DÖNEMİN AKTÖRLERİ"

Gazete, Erdoğan’ın yalnızca Trump ile değil, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile verdiği görüntülerin de Batı’nın Erdoğan ile iş yapma isteğini yansıttığını belirtti.

Ankara’ya son günlerde art arda yapılan uluslararası diplomatik ziyaretlerin altı çizilirken, analizde şu ifadelere yer verildi:

Dünya artık faydacı liderlerle iş yapmayı tercih ediyor; Erdoğan gibi güçlü adamlar, bu yeni dönemin aktörleri.

"ERDOĞAN VAZGEÇİLMEZ BİR AKTÖR"

New York Times analizinde, Erdoğan’ın bölgesel krizlerde de Batı için vazgeçilmez bir aktör haline geldiği vurgulandı.

Gazze savaşı ve İsrail’in saldırılarına ilişkin süreçte Ankara’nın izlediği diplomatik çizginin, hem Batı başkentlerinde hem de Arap dünyasında yakından izlendiği belirtildi.

Gazete, Türkiye’nin Gazze konusunda hem Filistin halkının haklarını savunurken hem de Batı ile diplomatik kanalları açık tutmayı başardığını yazdı.

Bu durumun, "Batı’nın Erdoğan’la ilişkilerini koparmayı göze alamamasının temel nedeni" olduğu vurgulandı.

"HİÇBİR ÜLKE BU KABİLİYETE SAHİP DEĞİL"

"Orta Doğu’da hiçbir ülke Ankara kadar geniş diplomatik manevra alanına sahip değil" diyen New York Times, Erdoğan’ın Kahire, Doha, Moskova ve Washington arasında kurduğu temas trafiğinin, kriz yönetiminde dengeleyici bir unsur haline geldiğini aktardı.

"TARAFLARLA KONUŞABİLEN TEK LİDER"

Gazete, Ankara’nın Rusya-Ukrayna savaşında izlediği dengeli politikanın Batı tarafından "zorunlu olarak kabul edildiğini" hatırlatarak, benzer bir yaklaşımın Gazze meselesinde de sürdüğünü yazdı.

Erdoğan’ın, her iki cephede de "taraflarla konuşabilen tek liderlerden biri" olduğuna dikkat çekilerek, bunun Türkiye’nin stratejik değerini artırdığı vurgulandı.

"AVRUPA’NIN GÜVENİLİR TEDARİKÇİSİ"

Son olarak New York Times’a göre, Türk savunma sanayii bu süreçte Avrupa’nın güvenilir tedarikçisi haline geldi.

Analizde, ABD’nin Teksas eyaletinde kurulan bir mühimmat tesisinde Türk yapımı üretim hatlarının kullanıldığı ve bu fabrikanın ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) üretim hedefinin üçte birini karşılayacağı bilgisi paylaşıldı.