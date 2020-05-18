New Yorklular güneşli havayı görünce parklara akın etti

Koronavirüs salgını nedeniyle uzun süre evlerde kalan halk, havanın güzel olmasıyla Bear Mountain State Park ve Domino Park'a koştu.

ABD, 1.5 milyonu aşkın koronavirüs vakası ve 90 binden fazla ölüm ile dünyada salgının üssü haline geldi.

New York ise yaklaşık 360 bin vaka ve 28 bin 325 ölüm ile ülkede salgından en çok etkilenen eyalet oldu.

Eyalette salgın tedbirleri kapsamında kapalı olan sahil ve parklar geçtiğimiz haftalarda yeniden açıldı.

New Yorklular parklara akın etti FOTO GALERİ

PİKNİK YAPTILAR

Güneşli havayı gören halk, soluğu Bear Mountain State Park'ta aldı. Piknik yapanlar kadar, yeşilliklerde top oynayanlar da vardı.

New Yorklular parklara akın etti VİDEO

SOSYAL MESAFELİ GÜNEŞLENDİLER

Brooklyn'deki Domino Park'ta da benzer görüntüler kaydedildi.

Uzun süredir karantina altında olanlar, güneşin tadını çıkardı. Yeşil alan üzerinde sosyal mesafeye ilişkin yuvarlak çizgilerin yer aldığı görüldü.

Maske takan polisler, parklarda güneşlenen insanlara salgına karşı birtakım uyarılarda bulundu.