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- New Yorklular güneşli havayı görünce parklara akın etti
New Yorklular güneşli havayı görünce parklara akın etti
- AA & Ensonhaber
- 18.05.2020 - 11:19
ABD, 1.5 milyonu aşkın koronavirüs vakası ve 90 binden fazla ölüm ile dünyada salgının üssü haline geldi.
New York ise yaklaşık 360 bin vaka ve 28 bin 325 ölüm ile ülkede salgından en çok etkilenen eyalet oldu.
Eyalette salgın tedbirleri kapsamında kapalı olan sahil ve parklar geçtiğimiz haftalarda yeniden açıldı.
New Yorklular parklara akın etti FOTO GALERİ
PİKNİK YAPTILAR
Güneşli havayı gören halk, soluğu Bear Mountain State Park'ta aldı. Piknik yapanlar kadar, yeşilliklerde top oynayanlar da vardı.
New Yorklular parklara akın etti VİDEO
SOSYAL MESAFELİ GÜNEŞLENDİLER
Brooklyn'deki Domino Park'ta da benzer görüntüler kaydedildi.
Uzun süredir karantina altında olanlar, güneşin tadını çıkardı. Yeşil alan üzerinde sosyal mesafeye ilişkin yuvarlak çizgilerin yer aldığı görüldü.
Maske takan polisler, parklarda güneşlenen insanlara salgına karşı birtakım uyarılarda bulundu.