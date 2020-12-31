Kalabalık grup, duran araca tekme ve yumruklarla saldırırken, olay anı saniye saniye kaydedildi.

ABD'nin New York kenti, bisikletli grubun bir araca saldırısına sahne oldu.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, gençlerden oluşan grup, duran araca tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı.

Bisikletlilerden biri, kuşatılan aracın üzerine çıkarak ön camı kırdı. Bazıları, arabanın camlarını yumrukladı.

TEKME VE YUMRUKLARLA SALDIRDILAR

Daha sonra sürücü, yolun açık olan kısmından bir süre ilerledi ve kırmızı ışıkta tekrar durdu. Bisikletliler, peşinden gittikleri araca vurmaya devam etti.

Olayın hangi nedenle yaşandığı henüz bilinmiyor.

New York'ta arabaya saldıran bisikletli çete ViDEO