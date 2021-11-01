New York'ta Cadılar Bayramı'na özel yürüyüş düzenlendi

ABD'nin nüfus olarak yoğun bölgelerinden biri olan New York'ta, Cadılar Bayramı'na özel yürüyüş yapıldı.

Her sene ekim ayında kutlanan ve genellikle korkunç kostümler giyilerek, eğlenilen Cadılar Bayramı, New York caddelerini tıklım tıklım doldurdu.

BİNLERCE İNSAN YÜRÜYÜŞ YAPTI

Binlerce insanın yürüyüş yaptığı caddelerde farklı kıyafetler sergilenerek, eğlenceli anlar yaşandı. Geleneksel olarak düzenlenen Cadılar Bayramı yürüyüşü koronavirüse rağmen binlerce insanın ilgi odağı oldu.

KAMERALARA POZLAR VERİLDİ

İnsanlar yürüyüş esnasında danslar ederek, kendilerine yönelen kameralara karşı, birbirinden çeşit pozlar verdi.

SQUID GAME KIYAFETİ YASAK OLMASINA RAĞMEN GİYENLER OLDU

Öte yandan ABD'de yetkililerin, kostümlerle öne çıkan bayramda yaşanabilecek şiddet olaylarının önüne geçmek için Squid Game kıyafetlerini yasaklamasına rağmen sokakta bu kıyafeti giyenleri görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.