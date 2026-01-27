New York'ta dondurucu soğuk: Baba ve oğlu sokakta buz hokeyi oynadı

- ABD'de şiddetli kar fırtınası ve aşırı soğuklar birçok eyalette yaşamı durma noktasına getirdi.
- Dondurucu havalarda buzla kaplanmış bir sokakta baba ve oğlunun hokey oynaması sosyal medyada ilgi çekti.
- Görüntüler kullanıcılardan yoğun yorum ve beğeni aldı.
ABD’de etkili olan şiddetli kar fırtınası ve aşırı soğuklar nedeniyle birçok eyalette, günlük yaşam durma noktasına geldi.
Son yılların en büyük kar fırtınalarından biri olarak kayda geçen olumsuz hava koşulları nedeniyle ABD genelinde, 800 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.
Yetkililer, aşırı soğuklar nedeniyle vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.
BABA VE OĞLU SOKAKTA BUZ HOKEYİ OYNADI
Dondurucu hava koşulları sonucu yollar buzla kaplanırken, bazı bölgelerde sokaklar adeta açık hava buz pistine dönüştü.
Bu anlardan birinde donmuş sokakta buz hokeyi oynayan baba-oğulun görüntüleri, kameralara yansıdı.
GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Donmuş sokakta kurulan kale ve hokey sopalarıyla oynanan maç, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.
Görüntüler, kullanıcılar tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.