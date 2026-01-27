New York'ta dondurucu soğuk: Baba ve oğlu sokakta buz hokeyi oynadı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD’de etkili olan şiddetli kar fırtınası ve aşırı soğuklar nedeniyle birçok eyalette, günlük yaşam durma noktasına geldi.

Son yılların en büyük kar fırtınalarından biri olarak kayda geçen olumsuz hava koşulları nedeniyle ABD genelinde, 800 binden fazla ev ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Yetkililer, aşırı soğuklar nedeniyle vatandaşlara zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.

BABA VE OĞLU SOKAKTA BUZ HOKEYİ OYNADI

Dondurucu hava koşulları sonucu yollar buzla kaplanırken, bazı bölgelerde sokaklar adeta açık hava buz pistine dönüştü.

Bu anlardan birinde donmuş sokakta buz hokeyi oynayan baba-oğulun görüntüleri, kameralara yansıdı.

GÖRÜNTÜLER SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Donmuş sokakta kurulan kale ve hokey sopalarıyla oynanan maç, sosyal medyada kısa sürede geniş yankı uyandırdı.

Görüntüler, kullanıcılar tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.