ABD'nin New York kentindeki Central Park'ta, köpeğini kurallara aykırı gezdiren beyaz bir kadın, kendisini uyaran kuş gözlemcisi siyahi adamı 'Beni tehdit etti' diyerek polise şikayet etti.

Sosyal medyada paylaşılan ve kısa zamanda hızla yayılan video görüntüsünde, parkta kuşları izleyen Christian Cooper adlı siyahi adam ile köpeğini çayıra bırakan Amy Cooper arasında çıkan tartışma yer aldı.

KÖPEĞİNİN TASMASINI TAKMASINI İSTEDİ

Soyadları aynı olan ancak birbirini tanımayan bu iki kişi arasında yaşanan tartışmaya göre, siyahi adam, beyaz kadından park kuralları gereği köpeğinin tasmasını takmasını rica ediyor.

New York'ta ırkçılık tartışmasını alevlendiren olay

İTİRAZ ETTİ, POLİSİ ARAYIP TEHDİT EDİLDİĞİNİ İDDİAS ETTİ

Siyahi adam, kadının itiraz etmesi üzerine çıkan tartışmayı cep telefonuyla kayda almaya başlıyor. Bunun üzerine kadın, polisi aramakla tehdit ederek, "Onlara Afroamerikan adamın, hayatımı tehdit ettiğini söyleyeceğim." şeklinde ifadeler kullanıyor.

Kadın, daha sonra polisi arayarak, "parkta siyahi bir adamın kendisini tehdit ettiği" şikayetinde bulunuyor. Kadının, arama sırasında birkaç defa "siyahi adam" ifadesine vurgu yapması ve de saldırı altındaymış gibi nefes nefese konuşması dikkati çekiyor.

BLASİO: "BU OLAY IRKÇILIKTIR"

Video kaydının daha sonra sosyal medyada paylaşılması üzerine, ülkede siyahilere yönelik ırkçı yaklaşımlar tekrar alevlenirken, köpek sahibi Amy Cooper'a da basit bir tartışmada "ırkçılık" kartını oynadığı için tepki yağdı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından, video kaydını bir ırkçılık ve nefret örneği olarak niteleyerek, "Central Park'ta yaşanan olay bir ırkçılıktır, bu kadar basit." ifadesini paylaştı.

De Blasio, "O kadın, polisi, sadece o adam siyahi olduğu için aradı. Parkta kuralları kendisi ihlal ettiği halde, bildiğimiz sebepten dolayı, suçlunun siyahi adam olduğuna karar verdi." yorumunu yaptı.

ÖZÜR DİLEDİ, ŞİRKETİ KADINI AÇIĞA ALDI

Köpek sahibi Cooper, davranışından dolayı daha sonra siyahi adamdan ve halktan özür dilemek zorunda kalırken, çalıştığı yatırımcı şirketi Franklin Templeton ise olay üzerine başlattığı inceleme sonuçlanana kadar kendisini açığa aldığını duyurdu.