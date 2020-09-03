- Haberler
- Dünya Haberleri
- New York'ta itfaiye eri, 16. katta mahsur kalan kadını yangından kurtardı
New York'ta itfaiye eri, 16. katta mahsur kalan kadını yangından kurtardı
ABD'nin New York kentinde bir binanın 16. katında çıkan yangında mahsur kalan pencereye çıkan kadını itfaiye eri kurtardı.
- Haber Merkezi
- 03.09.2020 - 05:16
ABD'nin New York kentinde çoğunlukla siyahilerin yaşadığı Harlem'de bir binanın 16. katında yangın çıktı. Yangının çıktığı katta mahsur kalan kadın, çaresizlik içinde kendini pencereden dışarı saldı.
İTFAİYE ERİ, KADINI KURTARDI
Yangına müdahale eden itfaiyer erlerinden biri, pencerede çaresizce bekleyen kadını kendisini tehlikeye atma pahasına kurtardı.
New York'ta itfaiye eri, 16. katta mahsur kalan kadını yangından kurtardı