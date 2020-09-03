ABD'nin New York kentinde bir binanın 16. katında çıkan yangında mahsur kalan pencereye çıkan kadını itfaiye eri kurtardı.

ABD'nin New York kentinde çoğunlukla siyahilerin yaşadığı Harlem'de bir binanın 16. katında yangın çıktı. Yangının çıktığı katta mahsur kalan kadın, çaresizlik içinde kendini pencereden dışarı saldı.

İTFAİYE ERİ, KADINI KURTARDI

Yangına müdahale eden itfaiyer erlerinden biri, pencerede çaresizce bekleyen kadını kendisini tehlikeye atma pahasına kurtardı.

New York'ta itfaiye eri, 16. katta mahsur kalan kadını yangından kurtardı