New York'ta koronavirüsten ölen 750 kişinin cesedi soğutucu kamyonlardan çıktı

New York'un Brooklyn şehrinde geçen sene koronavirüsten ölenler için konulan soğutucu kamyonlarda halen 750 kadar cenaze bulunduğu açıklandı.

ABD'yi derinden etkileyen koronavirüs salgınında ekonomik nedenlerle sahipsiz bırakılan yüzlerce cenaze, bir yıldan fazladır soğutucu kamyonlarda bekletiliyor.

750 CENAZE GÖMÜLMEYİ BEKLİYOR

Ülkede kar amacı gütmeyen The City isimli kuruluşun internet sayfasında, Brooklyn'in 39. Cadde İskelesi'nde geçici morg olarak kullanılan kamyonlarda, ne zaman bölgedeki mezarlıklara gömüleceği belli olmayan 750 kişinin cesedinin bir yılı aşkın süredir bekletildiği belirtildi.

CENAZELER 13 AYDIR KAMYONLARDA

The City kuruluşunun, Missing Them organizasyonu ve Columbia İstikrarlı Araştırma Raporlama Merkeziyle 13 aydır yürüttükleri araştırma, Nisan 2020'den bu yana 500 ila 800 arasında değişen yüzlerce cesedin soğutucu kamyonlarda tutulduğu ve ne zaman defnedileceğine yönelik net gelişmenin olmadığını ortaya koydu.

CENAZELER HART İSLAND'A GÖMÜLECEK

Baş Tıbbi Muayene Ofisi Komiser Yardımcısı Dina Maniotis, New York Şehir Meclisi toplantısında, "Şehir yönetimi yakın gelecekte bu cesetlerin sayısını azaltmaya çalışacak ve ailelere transferler hakkında bilgi vermeye çalışacak." diye konuştu.

EKONOMİK NEDENLERLE BİRÇOK CENAZE SAHİPSİZ BIRAKILDI

Maniotis, kamyonlarda bekletilen cenazelerin yakınlarının birçoğunun kendileriyle iletişimi kestiğini belirterek, cesetlerin koronavirüs salgını döneminde ekonomik geliri yeterli olmayan veya sahip çıkılmayan binlerce cenazenin gömüldüğü New York'un Hart Island adasına defnedileceğini söyledi.

VİRÜSTEN ÖLEN 10 KİŞİDEN BİRİ ADAYA GÖMÜLDÜ

The City'nin, New York Şehir Meclisi toplantısında da atıfta bulunulan araştırmasına göre, 2020'de koronavirüsten ölen her 10 New Yorkludan 1'inin Hart Island'a gömüldüğü kaydedildi.

New York'un Bronx bölgesindeki bir ada olan Hart Island, geçen yıl koronavirüsten ölen kimsesizlerin veya maddi gücü yetersiz olanların tabutlarının üst üste gömüldüğü mezarlık olarak gündeme gelmişti.