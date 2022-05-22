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    New York'ta maymun çiçeği vakası görüldü

    ABD'nin New York şehrinde ilk kez maymun çiçeği vakası görüldüğü kaydedildi.
    • 22.05.2022 - 03:24
    • Güncelleme : 22.05.2022 - 03:29
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    New York'ta maymun çiçeği vakası görüldü

    Avrupa'da birçok bölgede vakalarında artış yaşanan maymun çiçeği virüsü, ABD'de New York'ta da kayda geçti.

    Temas halinde olanlara ulaşılmaya çalışılıyor

    New York Sağlık Departmanınca yapılan açıklamada, eyalet sınırları içerisinde ilk defa bir kişide maymun çiçeği virüsüne rastlandığı, hastayla temas halinde olabilecek kişilere ulaşmaya çalışıldığı ifade edildi.

    Açıklamada, Hastalık Kontrol Merkezi (CDC) tarafından söz konusu kişinin izole edildiği ve tedavisine başlandığı belirtildi.

    Yetkililer, perşembe günü, Afrika dışında nadiren görülen ve grip benzeri semptomlara neden olabilen bir virüs olan iki olası maymun çiçeği vakasını araştırdıklarını açıklamıştı.

    New York ta maymun çiçeği vakası görüldü #1

    80 maymun çiçeği vakası doğrulandı

    Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), şimdiye kadar 80 maymun çiçeği vakasını doğrularken 50 vaka henüz araştırılıyor.

    Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere ikiye ayrılıyor.

    New York ta maymun çiçeği vakası görüldü #2

    Kongo türünde yüzde 10'a kadar ölüm riski taşıyor

    AA'nın haberine göre, virüsün Kongo türünün yüzde 10'a kadar ölüm riski bulunurken Batı Afrika türünün her 2 vakadan birinde yüzde 1 ölüm oranına sahip olduğu biliniyor.

    Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.


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