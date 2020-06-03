New York'ta yağmalamalar nedeniyle 700 kişiye gözaltı

ABD'nin New Yorkkendinde Polis Departmanı (NYPD), dün gece kentte yapılan yağmalamalar sırasında 700'e yakın kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

NYPD basın ofisinden yapılan açıklamada, kentte yağmalama, mağazaların camlarını kırma ve mülke zarar vermekten 700 kişinin gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, olaylarda 10'dan fazla polis memurunun yaralandığı aktarılarak, protestolarda 10'un üzerinde polis aracının da zarar gördüğü ifade edildi.

ÜNLÜ MAĞAZALAR, YAĞMACILARIN HEDEFİ OLDU

New York'un dünyaca ünlü alışveriş caddesi 5. Cadde (Fifth Avenue), Soho ve Herald Meydanı'nda bulunan Macy's ile Bergdorf Goodman gibi meşhur mağazalar dün gece yağmacıların hedefi oldu. Çok sayıda mağazanın yağmalanması üzerine kentte uygulanan sokağa çıkma yasağı da tüm hafta boyunca uzatıldı.