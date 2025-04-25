Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

AA

Yeni Suriye bayrağı, New York'taki Birleşmiş Milletler (BM) merkezinde üye ülkelerin bayraklarıyla birlikte göndere çekildi.

Bayrak çekme törenine, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani'nin yanı sıra BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile çok sayıda daimi temsilci ve ABD'deki Suriye sivil toplumunun temsilcileri katıldı.

"BU DÜNYADAKİ TÜM ÖZGÜRLERE BİR MESAJ"

Suriye devrim bayrağı, alkışlar ve tezahüratlarla, 193 üye ve 2 gözlemci üye ülkenin bayrağıyla BM merkezinde göndere çekildi.

Burada basına açıklama yapan Şeybani, "Bu tüm dünyaya, dünyadaki tüm özgürlere bir mesaj. Bu yaşadığımız an, sadece Suriyelileri değil, tüm dünyayı ilgilendiriyor. Halkın iradesi kazandı. (BM'de Suriye bayrağının dalgalanması) Bu, halkımızın zaferinin taçlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

TÖRENE ALKIŞLARLA EŞLİK ETTİLER

ABD'ye yaşayan Suriyeliler de BM'nin dışında, bayraklar ve alkışlarla törene eşlik etti.

Bakan Şeybani, destek gösterisi için gelen vatandaşların yanına giderek onları selamladı ve sohbet etti.

DEVRİM BAYRAĞI YURT DIŞINDAKİ TEMSİLCİLİKLERE ASILMIŞTI

'Devrim bayrağı' olarak bilinen yeni Suriye bayrağı, 61 yıllık Baas rejiminin yıkılmasının ardından yurt dışındaki temsilciliklere asılmıştı.

Bu bayrağı Suriye'deki iç savaşta muhalifler kullanılıyordu.