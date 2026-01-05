Nicolas Maduro bugün New York'ta hakim karşısına çıkıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

ABD'nin Venezuela'ya yönelik baskı ve uyarıları, Amerikan güçlerinin Venezuela'nın başkenti Karakas'a saldırı düzenlemesi ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşini gece operasyonuyla yakalayarak ABD'ye getirmesi ile sonuçlandı.

BU AKŞAM MAHKEMEYE ÇIKACAK

Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in, bugün Türkiye saatiyle 20.00'de hakim karşısına çıkacağı kaydedildi.

İDDİANAME GİZLİLİĞİ KALDIRILDI

ABD Adalet Bakanlığı tarafından Maduro, eşi Cilia Flores, oğlu Nicolas Maduro Guerra’nın yanı sıra İçişleri Bakanı Diosdado Cabello, eski İçişleri Bakanı Ramon Rodriguez Chacín ve Tren de Aragua çetesinin lideri Hector Rusthenford Guerrero Flores hakkında suçlamalar içeren iddianame üzerindeki gizliliğin önceki gün kaldırıldığı belirtildi.

DÖRT AYRI SUÇLAMA İÇERİYOR

İlk olarak 2020 yılında, ABD Başkanı Donald Trump’ın ilk döneminde duyurulan iddianamenin güncel halinde Maduro’ya dört ayrı suç yöneltildiği aktarıldı.