Nijer ve Burkina Faso'dan ortak operasyon: 100 terörist yakalandı

Nijer ve Burkina Faso'dan ortak operasyon: 100 terörist yakalandı

Nijer ve Burkina Faso'nun ortak düzenlediği askeri operasyonlarda 100 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı

Burkina Faso ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 10 Haziran'dan bu yana 2 ülke sınırında ortak askeri operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

100 TERÖRİST ELE GEÇİRİLDİ

Yerel halkın konuştuğu Gurma dilinde "birlik" anlamına gelen "Taanli" isimli operasyonda, şimdiye kadar 100 teröristin ele geçirildiği kaydedildi.

Operasyonlarda, teröristlere ait birçok ekipman ve mühimmata da el konulduğu vurgulandı.

İKİ ÜLKE 5 YILDIR TERÖRİSTLERİN HEDEFİNDE

Burkina Faso ve Nijer, özellikle son 5 yıldır Sahel'de faaliyet gösteren terör örgütlerinin hedefi oluyor.