Euro
10.4665
0.58%
Dolar
8.7643
0.64%
Altın
502.04
1%
Borsa
1.392
-1.34%
Bitcoin
290.111
2.44%
EXEN Coin
28.03
-0.46%
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Nijer ve Burkina Faso'dan ortak operasyon: 100 terörist yakalandı

    Nijer ve Burkina Faso'nun ortak düzenlediği askeri operasyonlarda 100 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı
    • AA
    • 27.06.2021 - 07:35
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Nijer ve Burkina Faso'dan ortak operasyon: 100 terörist yakalandı

    Burkina Faso ordusu tarafından yapılan yazılı açıklamada, 10 Haziran'dan bu yana 2 ülke sınırında ortak askeri operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

    100 TERÖRİST ELE GEÇİRİLDİ

    Yerel halkın konuştuğu Gurma dilinde "birlik" anlamına gelen "Taanli" isimli operasyonda, şimdiye kadar 100 teröristin ele geçirildiği kaydedildi.

    Operasyonlarda, teröristlere ait birçok ekipman ve mühimmata da el konulduğu vurgulandı.

    Nijer ve Burkina Faso dan ortak operasyon: 100 terörist yakalandı #1

    İKİ ÜLKE 5 YILDIR TERÖRİSTLERİN HEDEFİNDE

    Burkina Faso ve Nijer, özellikle son 5 yıldır Sahel'de faaliyet gösteren terör örgütlerinin hedefi oluyor.

    Nijer ve Burkina Faso dan ortak operasyon: 100 terörist yakalandı #2

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir