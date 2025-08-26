Abone ol: Google News

Nijerya ve Brezilya'dan yeni hamle: 5 alanda mutabakat zaptı imzalandı

Ekonomik ilişkilerini güçlendirmek için harekete geçen Nijerya ile Brezilya, 5 alanda mutabakata vardı.

Yayınlama Tarihi: 26.08.2025 14:17
Nijerya Devlet Başkanlığı, duyurdu...

Yazılı açıklamaya göre, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın daveti üzerine başkent Brasilia'yı ziyaret etti.

5 ALANDA MUTABAKATA VARILDI

Tinubu'nun ziyareti sırasında iki ülke arasında ticaret, diplomasi, bilim, havacılık ve finans alanlarındaki iş birliğini güçlendirmek üzere 5 mutabakat zaptı imzalandı.

"AFRİKA YENİ SINIRDIR"

Devlet Başkanı Tinubu, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki tarihi ve kültürel bağlara dikkati çekerek, ekonomik ilişkilerin somut iş birlikleriyle derinleştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Tinubu, "Afrika yeni sınırdır. Teknoloji transferi, yenilenebilir enerji, gıda güvenliği ve üretim alanlarında Brezilya ile iş birliğine hazırız." ifadelerini kullandı.

