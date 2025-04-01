Nijerya'da 120 mahkum hakkında af kararı

AA

Müslümanlar tarafından Ramazan Bayramı sevinçle kutlanırken, bayram kapsamında Batı Afrika ülkesi Nijerya'da dikkat çeken bir karara imza atıldı.

Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkede farklı suçlardan hüküm giyen 120 mahkum için af kararı çıkartıldı.

BAZI MAHKUMLARIN DA CEZA SÜRELERİ KISALTILACAK

Kara ilişkin detayları Nijerya hükümeti paylaştı.

Açıklamada, Ramazan Bayramı dolayısıyla ülkenin Ondo, Cross River ve Plateau eyaletlerinde farklı suçlardan hüküm giyen 120 mahkum için af kararı çıkarıldığı belirtildi.

Affedilen mahkumların, haklarındaki hükümler ve cezaevindeki davranışlarına göre seçildiği aktarılan açıklamada, bazı mahkumların da ceza sürelerinin kısaltılacağı kaydedildi.