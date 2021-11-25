Nijerya’da, 150 binden fazla çocuğun HIV taşıdığı açıklandı

Ülkede 150 binden fazla çocuğun HIV taşıdığını ifade eden NACA Müdürü Gambo, 80 bin çocuğun tedavi gördüğünü aktardı.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da, Nijerya Ulusal AIDS Kontrol Programı (NACA) Müdürü Aliyu Gambo, yaptığı açıklamada, ülkenin son birkaç yılda HIV/AIDS ile mücadelede önemli ilerleme kaydettiğini söyledi.

Gambo, ülke genelinde 150 binden fazla çocuğun HIV taşıdığını, ancak şu anda sadece 80 bin çocuğun düzenli tedavi gördüğünü ifade etti.

YAKLAŞIK 2 MİLYON KİŞİNİN HIV İLE YAŞADIĞINI SÖYLEDİ

Ülkede tahminen 1,8 milyon kişinin HIV ile yaşadığını belirten Gambo, bunların yüzde 90'ının HIV durumunun farkında olduğunu ve yüzde 96'sının tedavi altında olduğunu dile getirdi.

TEST YAPTIRMA ÇAĞRISINDA BULUNDU

NACA'nin HIV/AIDS'e karşı kampanyaları sürdürmeye devam edeceğini kaydeden Aliyu, halka virüse karşı test yaptırmaları çağrısında bulundu.