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    Nijerya'da 34 kişinin öldüğü saldırıda sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Kaduna eyaletinde 24 kişinin öldürüldüğü saldırıda, 200'den fazla ev ve iş yeri ateşe verildi. Hükümet, 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etti.
    • İHA
    • 23.03.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 23.03.2022 - 11:48
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    Nijerya'da 34 kişinin öldüğü saldırıda sokağa çıkma yasağı ilan edildi

    Nijerya'nın kuzeybatısındaki Kaduna eyaletinde, pazar günü silahlı saldırganlar 2’si asker 34 kişiyi öldürdü.

    Bir kadının da kayıp olduğu belirtilen olayda, yapılan açıklamaya göre saldırı, eyaletin 4 farklı noktasında gerçekleşti.

    200'DEN FAZLA EV VE İŞ YERİ YAKILDI

    Saldırganlar 34 kişinin ölümüne neden olurken, 200’den fazla ev ve iş yeri ateşe verildi.

    Nijerya da 34 kişinin öldüğü saldırıda sokağa çıkma yasağı ilan edildi #1

    24 SAAT BOYUNCA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UYGULANACAK

    Kaduna eyalet hükümeti, saldırılar nedeniyle 24 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan etti.

    BİR BAŞKA EYALETTE 16 ÖLÜ

    Zamfara eyaletinde düzenlenen başka bir saldırıda ise 16 kişinin öldüğü belirtildi.

    Nijerya’da meydana gelen saldırıyı kınayan Uluslararası Af Örgütü, suçluların bulunup adalete teslim edilmesi için hükümete çağrıda bulundu.

    Nijerya da 34 kişinin öldüğü saldırıda sokağa çıkma yasağı ilan edildi #2

    Nijerya da 34 kişinin öldüğü saldırıda sokağa çıkma yasağı ilan edildi #3

    Nijerya da 34 kişinin öldüğü saldırıda sokağa çıkma yasağı ilan edildi #4


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