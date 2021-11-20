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- Nijerya'da batan tekne 7 kişiyi canından etti
Nijerya'da batan tekne 7 kişiyi canından etti
Gasanya Nehri'nde seyir halindeki teknenin batması sonucu 7 kız çocuğu hayatını kaybetti. 3 kişinin de kurtarıldığı aktarıldı.
- AA
- 20.11.2021 - 03:10
Nijerya'nın Jigawa eyaletinde kan donduran bir olay yaşandı.
Jigawa Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Lawan Shiisu, yaptığı açıklamada, Gafasa köyünden Mevlit Kandili kutlamalarından dönen çocukları taşıyan teknenin battığını belirtti.
7 KIZ ÇOCUĞU YAŞAMINI YİTİRDİ
Shiisu, Gasanya Nehri'nde yaşanan kazada 7 kız çocuğun yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de kurtarıldığını kaydetti.
Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Shiisu, hayatını kaybeden kızların 10 ile 12 yaşlarında olduğunu söyledi.
Nijerya'da Mevlit Kandili şehirden şehre birkaç aya kadar kutlanıyor.