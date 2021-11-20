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    Nijerya'da batan tekne 7 kişiyi canından etti

    Gasanya Nehri'nde seyir halindeki teknenin batması sonucu 7 kız çocuğu hayatını kaybetti. 3 kişinin de kurtarıldığı aktarıldı.
    • AA
    • 20.11.2021 - 03:10
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    Nijerya'da batan tekne 7 kişiyi canından etti

    Nijerya'nın Jigawa eyaletinde kan donduran bir olay yaşandı.

    Jigawa Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Lawan Shiisu, yaptığı açıklamada, Gafasa köyünden Mevlit Kandili kutlamalarından dönen çocukları taşıyan teknenin battığını belirtti.

    7 KIZ ÇOCUĞU YAŞAMINI YİTİRDİ

    Shiisu, Gasanya Nehri'nde yaşanan kazada 7 kız çocuğun yaşamını yitirdiğini, 3 kişinin de kurtarıldığını kaydetti.

    Yaralıların hastaneye kaldırıldığını aktaran Shiisu, hayatını kaybeden kızların 10 ile 12 yaşlarında olduğunu söyledi.

    Nijerya'da Mevlit Kandili şehirden şehre birkaç aya kadar kutlanıyor.

    Nijerya da batan tekne 7 kişiyi canından etti #1

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