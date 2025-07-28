Nijerya'da çete operasyonu: 45 terörist öldürüldü

Nijerya'da terör ile mücadele...
Yaşanan gelişmede, Nijerya Devlet Güvenlik Servisi (DSS) ve ordu işbirliğinde Niger eyaletine bağlı Shiroro bölgesinde teröristlere yönelik operasyonlar düzenlendi.
45 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Operasyonlarda 45 terörist etkisiz hale getirildi, onlarca terörist yaralı şekilde kaçtı.
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütü DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın ve Boko Haram'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
ÜLKEDE FİDYE İÇİN İNSAN KAÇIRMA OLAYLARI DİKKAT ÇEKİYOR
Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Silahlı kişiler, genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.