Nijerya'da fidye operasyonu: 36 kişi kurtarıldı

AA & Ensonhaber
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeyindeki Kebbi Eyaleti Polis Sözcüsü Nafiu Abubakar, Danko-Wasagu bölgesinde gerçekleştirilen silahlı saldırının ardından ordu ile polis iş birliğinde operasyon düzenlendiğini belirtti.
Abubakar, operasyonda silahlı kişilerin fidye için rehin aldığı 36 kişinin kurtarıldığını ifade etti.
OLAYLARA SIKÇA RASTLANIYOR
Nijerya, uzun zamandır ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çetelerin yanı sıra terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP'ın saldırılarıyla karşı karşıya kalıyor.
Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen fidye için kaçırma olaylarına sıkça rastlanıyor.
Silahlı kişiler genellikle ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor.
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