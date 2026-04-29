Nijerya'da kızamık salgını nedeniyle 15 çocuk can verdi

Nijerya'nın Sokoto eyaletinde ortaya çıkan kızamık salgınında 15 çocuk hayatını kaybetti.

Batı Afrika ülkesi Nijerya'da kızamık alarmı...

Sokoto eyaletinin Kurawa köyündeki çocuklarda kızamık tespit edildiği bildirildi.

15 ÇOCUK ÖLDÜ

Eyaletin Sağlık Bakanı Faruk Wurno, yaptığı açıklamada salgın nedeniyle 15 çocuğun yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Bölgeye sağlık personeli ve ilaçların hızlı bir şekilde gönderildiğini dile getiren Wurno, şiddetli enfeksiyonu olan çocukların hastanelere sevk edileceğini vurguladı.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

