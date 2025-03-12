Nijerya’da menenjit salgını: Ölü sayısı artıyor

DHA

Nijerya’daki yerel yetkililer, ocak ayının sonlarına doğru tespit edilen menenjit salgınının, geçtiğimiz hafta şüpheli vakalardaki ani artışla birlikte daha tehlikeli bir boyuta ulaştığını duyurdu. Hastalığın yüksek ateş, şiddetli baş ağrısı, boyun sertliği, karın ağrısı, kusma, ishal ve ışığa karşı hassasiyet gibi belirtilerle kendini gösterdiğini belirten yetkililer, şu ana kadar toplam 248 şüpheli vakanın tespit edildiğini açıkladı.

YAĞMUR MEVSİMİNİN SALGINI AZALTMASI BEKLENİYOR

Salgından etkilenen bölgelere hızla ilaç ve tıbbi malzeme sevkiyatı yapıldığı belirtilirken, yetkililer hastalığın yayılmasını önlemek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Uzmanlar, Nijerya'da bu tür salgınların genellikle kurak mevsimde, düşük nem oranı ve tozlu hava koşulları nedeniyle ortaya çıktığını ve yağmur mevsiminin başlamasıyla birlikte etkisini kaybetme eğiliminde olduğunu vurguladı.