Nijerya'da pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü

AA & Ensonhaber
Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinin Ngalda bölgesinde pazar yerine silahlı saldırı düzenlendi.
Yobe Eyalet Polis Sözcüsü Dungus Abdulkarim, yaptığı yazılı açıklamada saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiğini, 11 sivilin yaralandığını ifade etti.
1 KİŞİ GÖZALTINDA
Abdulkarim, saldırganların büyük miktarda para ve gıda ürünü çaldığı bilgisini paylaştı.
Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiği ve olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla 1 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.
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