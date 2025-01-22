Nijerya'da pazar yerine düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişi öldü
AA & Ensonhaber

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Yobe eyaletinin Ngalda bölgesinde pazar yerine silahlı saldırı düzenlendi.

Yobe Eyalet Polis Sözcüsü Dungus Abdulkarim, yaptığı yazılı açıklamada saldırıda 7 sivilin hayatını kaybettiğini, 11 sivilin yaralandığını ifade etti.

1 KİŞİ GÖZALTINDA

Abdulkarim, saldırganların büyük miktarda para ve gıda ürünü çaldığı bilgisini paylaştı.

Bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiği ve olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla 1 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

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Göktürk Sönmez
Editor