Nijerya'da tekne battı: 37 ölü

AA
Nijerya'da korkunç bir olay meydana geldi...
Ulusal basında yer alan haberlere göre, pazardan dönenleri taşıyan tekne, Kwara eyaletinin Gajibo bölgesindeki nehirde battı.
37 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazada ilk belirlemelere göre 37 kişi yaşamını yitirdi, onlarca kişi kayboldu.
TEKNEDE 37 KİŞİ BULUNUYORDU
Yetkililer, teknede yaklaşık 150 kişinin bulunduğunu, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe edildiğini söyledi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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