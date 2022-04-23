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    Nijerya'da yasa dışı petrol rafinerisinde patlama: 100 ölü

    Nijerya'nın Rivers eyaletinde dün gece bir yasa dışı petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada en az 100 kişi hayatını kaybetti.
    • 23.04.2022 - 20:32
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    Nijerya'da yasa dışı petrol rafinerisinde patlama: 100 ölü

    Nijerya'da Rivers Eyaleti Petrol Kaynakları Sorumlu Komiseri Goodluck Opiah, yaptığı açıklamada, dün gece Rivers eyaletinde bulunan yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama yaşandığını belirtti.

    Opiah, patlamanın ardından çıkan yangında en az 100 kişinin yanarak can verdiğini ifade etti.

    Çok sayıda yasa dışı petrol rafinerisi bulunuyor

    Afrika kıtasının petrol ve doğalgaz zengini Nijerya'da, hükümetin çabalarına rağmen çok sayıda yasa dışı petrol rafinerisi bulunuyor.

    Hükümet, ülkede petrol hırsızlığı ve vandalizm nedeniyle günlük 200 bin varil ham petrolün kaybedildiğini açıklamıştı.

    Ekim 2021'deki patlamada da 25 kişi yaşamını yitirmişti

    AA'nın aktardığına göre Nijerya'nın Rivers eyaletinde Ekim 2021'de de yine yasa dışı bir petrol rafinerisinde patlama olmuş, 25 kişi hayatını kaybetmişti.

    Nijerya da yasa dışı petrol rafinerisinde patlama: 100 ölü #1


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