Nijerya'da yolcu teknesi battı: 8 ölü

Nijerya'da feci kaza...
Niger eyaletine bağlı Dambo-Ebuchi bölgesindeki Niger Nehri'nde yaklaşık 200 kişi, bir tekneye binerek yolculuk yapmaya başladı.
Yolcu teknesi, seyir halindeyken belirlenemeyen sebeplerle battı.
8 ÖLÜ, ONLARCA KAYIP
İlk belirlemelere göre kazada 8 kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi ise sularda kayboldu.
Kaybolan kişileri arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) yetkilileri, kazada kaybolan onlarca kişi için arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
TEKNE KAZALARI
Nijerya'da yağış sezonunda nehirlerde ve göllerde sık sık tekne faciaları meydana geliyor. 26 Kasım'da Delta eyaletinde yolcu taşıyan iki teknenin çarpışarak batması sonucu 5 kişi hayatını kaybetmişti.
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