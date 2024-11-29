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Nijerya'da yolcu teknesi battı: 8 ölü

Nijerya'da yolcu teknesi battı: 8 ölü Niger eyaletinde yolcu taşıyan teknenin batması sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti. Birçok kişinin ise kaybolduğu belirtildi.