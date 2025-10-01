Nijerya'da yolcu teknesinin alabora olması sonucu 26 kişi öldü

Nijerya'nın Kogi eyaletinin Ibaji bölgesinden İlushi pazarına gitmek üzere yolcu ve aşırı yük taşıyan tekne, Niger Nehri'nde alabora oldu.

Kazada 26 kişinin yaşamını yitirdiğini ifade eden Kogi Enformasyon Komiseri Kingsley Fanwo, çok sayıda kişinin kaybolduğunu kaydetti.

Fanwo, eyalet hükümetinin böyle bir trajedinin tekrarlanmasını önlemek amacıyla su yollarındaki güvenlik önlemlerini iyileştirmek için federal kurumlarla işbirliği içinde devam eden çabaları yoğunlaştıracağını ifade etti.

120'DEN FAZLA KİŞİ ÖLDÜ

Ülkenin kuzeyinde son iki ayda meydana gelen tekne kazalarında 120'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Nijerya hükümeti tekne kazalarını azaltmak amacıyla ülke genelinde ruhsatsız teknelerin faaliyet göstermesini yasaklamıştı.