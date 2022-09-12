Dışişleri Bakanı Dendias, Türkiye'nin sözleşmeyi uygulamayı reddettiğini savundu. Dendias'ın, Ankara'yı asılsız ithamlarla suçlamaya çalıştığı görüldü.

Yunanistan, Ege'de karasularını 12 mile çıkarmanın hesaplarını yapmayı sürdürüyor.

Ankara'dan Atina'ya gönderilen mesajlarda ise sorunların diyalog yoluyla ve uluslararası hukuk çerçevesinde çözülebileceği vurgulanıyor.

Ankara'yı suçlayıcı ifadeler kullandı

Pürüzleri konuşarak çözmeyi reddeden Yunanistan'ın Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (UNCLOS) üzerinden Türkiye'yi hedef aldı.

Dendias, sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, "UNCLOS, devletlerin denizdeki faaliyetlerinde istikrarı ve yasallığı garanti altına alan kapsamlı bir düzenleyici çerçevedir." dedi.

Nikos Dendias'ın Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi iddiası ViDEO

"Türkiye uygulamayı reddediyor"

Haziran 2020'de İtalya ile, Ağustos 2020'de ise Mısır ile yaptıkları anlaşmalara işaret eden Dendias, "Bu eylemlere katılmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Konuşmasının devamında Ankara'yı suçlayıcı sözler sarf eden Yunan Bakan, "Ne yazık ki Türkiye, UNCLOS'u uygulamayı inatla reddediyor." iddiasını ortaya attı.

Dendias'ın 12 mil savunması

Nikos Dendias, gerilimin kaynağı olarak Türkiye'yi göstermeye çalıştığı açıklamasında şöyle dedi:

"Yunanistan'ın kara sularını 12 mile çıkarma hakkını kullanması halinde kuvvet kullanma tehdidi, Mavi Vatan teorisinin teşvik edilmesi, yasa dışı Türk-Libya Mutabakatı, Türkiye'nin hukuksuz davranışlarının unsurlarıdır."