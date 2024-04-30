Haberler



3. Sayfa



ABD'de odasında canavar olduğunu söyledi: Duvardan 55 bin adet arı çıktı

ABD'de odasında canavar olduğunu söyledi: Duvardan 55 bin adet arı çıktı Odasında canavar olduğunu iddia eden küçük kızın duvarından 55 bin adet arı çıkması sonucunda aile, neye uğradığını şaşırırken arıların evin tesisatına zarar vermesi sonucunda 20 bin dolar zarara uğradıklarını belirtti.